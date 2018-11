FC Ingolstadt noch ohne Neu-Coach Keller gegen den HSV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Letzter gegen Erster: Der FC Ingolstadt empfängt nach seinem zweiten Trainerwechsel der Saison heute in der 2. Fußball-Bundesliga den Hamburger SV. Die Ingolstädter Profis werden nach der Trennung von Alexander Nouri in dem Heimspiel von Interimscoach Roberto Pätzold betreut. Der neue Cheftrainer Jens Keller, früher unter anderem beim FC Schalke 04, wird erst nach dem HSV-Spiel die Arbeit aufnehmen. Der 48-jährige wird am Sonntag (11.00 Uhr) offiziell vorgestellt. Keller hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Der FC Ingolstadt wartet seit zehn Partien auf den zweiten Saisonsieg. Der Rückstand auf den rettenden 15. Tabellenplatz beträgt bereits fünf Punkte.