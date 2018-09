FC Ingolstadt nach 0:6 gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Nach der höchsten Niederlage der Vereinsgeschichte wollen der FC Ingolstadt und sein in der Kritik stehender Trainer Stefan Leitl eine Reaktion zeigen. "Wir haben versucht, die Niederlage abzulegen und neue Energie reinzubekommen", sagte Leitl am Donnerstag. Er wünscht sich "ab der ersten Minute Leben auf dem Platz. Wir wollen zeigen, was tatsächlich in uns steckt."

Am Freitag (18.30 Uhr) gegen den ebenfalls kriselnden FC St. Pauli um Ex-Coach Markus Kauczinski soll ein Heimsieg her. "Jeder steht unter Beobachtung", sagte Vereinsboss Peter Jackwerth im "Kicker" (Donnerstag). "Wir hoffen, es war ein einmaliger Ausrutscher."

Leitl berichtete von guten Trainingseinheiten, in denen "der eine oder andere noch einen Rucksack dabei hatte", sagte der 41-Jährige. "Das ist schwer, so eine Niederlage zu verkraften." Neben den Langzeitverletzten fällt Abwehrspieler Lucas Galvao aus, der gegen Bochum die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Der FCI-Coach betonte, dass man trotz der angestrebten Reaktion kühlen Kopf bewahren müsse. "Wir können davon sprechen, dass wir eine Reaktion und ein anderes Gesicht zeigen und mehr Emotionen reinpacken wollen. Aber mit Emotionen werden wir kein Spiel gewinnen", sagte Leitl. "Das Team hat Charakter und ich bin überzeugt, dass wir das Heimspiel für uns entscheiden können. Punkt."