FC Ingolstadt mit wichtigem Sieg im Abstiegskampf

Ingolstadt (dpa/lby) - Tomas Oral hat den FC Ingolstadt im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga erst einmal auf den Relegationsplatz geführt. Die Oberbayern gewannen am Freitag gegen Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0). Wenn der 1. FC Magdeburg am Samstag nicht gegen die SpVgg Greuther Fürth gewinnt, bleiben die Ingolstädter auf dem 16. Rang und dürfen dank des Tores von Sonny Kittel (47. Minute) wieder mehr auf die Rettung hoffen. Aus vier Spielen unter dem neuen Coach Oral verbuchte der FCI satte zehn Punkte.

Die Oberbayern begannen nach den jüngsten Erfolgen vor 11 208 Zuschauern in Ingolstadt mit Selbstvertrauen. Darío Lezcano verfehlte zunächst das Tor nur knapp (4.) und scheiterte dann zweimal an Dresdens starkem Keeper Markus Schubert. Der 20-Jährige demonstrierte, warum er zur kommenden Saison zu einem Bundesligisten wechseln möchte. Auch bei einer Großchance von Marcel Gaus war Schubert auf dem Posten (24.).

Solche Möglichkeiten erspielte sich Dynamo, das erst allmählich besser in die Partie kam, nicht. Die Gäste blieben mit Distanzschüssen wiederholt an der FCI-Abwehr hängen, sie näherten sich aber mit Standards an. Ein Freistoß von Dzenis Burnic strich knapp am Tor der Oberbayern vorbei (42.). Insgesamt war Ingolstadt der Führung näher als der Gast.

Nach dem Seitenwechsel legte Ingolstadt furios los. Bei einem Freistoß für die Gastgeber nahm Kittel Maß und hämmerte den Ball aus knapp 20 Metern in den Winkel. Schubert war diesmal machtlos.

Dresden, das vor einer Woche noch den 1. FC Köln besiegt hatte, wurde danach mutiger. Ingolstadt nutzte seinerseits den Platz nicht für das erlösende 2:0. Lezcano traf nach einem Eckball zwar ins Tor (61.). Doch ein Foul an Schubert wurde geahndet, der Treffer zählte nicht.

Der eingewechselte Thomas Pledl verpasste eine große Ingolstädter Möglichkeit zum erlösenden 2:0 (74.), weitere folgten. Die Gäste retteten auch mit vereinten Kräften auf der Linie (81.). In der Nachspielzeit traf Dynamo zum vermeintlichen Ausgleich - doch es war Abseits.