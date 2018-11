Fußball - Ingolstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa) - Auf der Suche nach einem Nachfolger für den beurlaubten Trainer Alexander Nouri beim FC Ingolstadt gilt nach Informationen des "Donaukurier" auch Tomas Oral als Kandidat. Wie die Zeitung am Freitag berichtete, könnte für den 45-Jährigen sprechen, dass er sich vermutlich auch eine nur bis zum Saisonende befristete Anstellung vorstellen könnte. Oral hat das derzeitige Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga schon einmal in der Saison 2011/12 vor dem Abstieg bewahrt. Als aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge von Nouri gilt allerdings auch der frühere Schalker Coach Jens Keller. Eine Entscheidung soll noch in dieser Woche fallen.