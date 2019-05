Bouffier gratuliert Aufsteiger Wehen Wiesbaden im Rathaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat dem SV Wehen Wiesbaden zum Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gratuliert. "Wir sind stolz auf das Team aus unserer Landeshauptstadt. Die Mannschaft von Rüdiger Rehm hat mit Kampfgeist und Leidenschaft aus dem Rückspiel gegen Ingolstadt ein Herzschlagfinale gemacht, das in die Vereinsgeschichte eingehen wird", schrieb Bouffier in einem Glückwunschschreiben nach dem 3:2-Sieg des SVWW am Dienstagabend beim FC Ingolstadt. Dies reichte trotz 1:2-Hinspielniederlage dank der Auswärtstorregel für die Rückkehr in die 2. Liga.

Bouffier freue sich über den Aufstieg und "auf eine spannende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga", ließ der Politiker mitteilen. Die Mannschaft wird an diesem Mittwoch (14.30 Uhr) auch im Rathaus der Stadt Wiesbaden empfangen. Nach dem Empfang sollen die Spieler gemeinsam mit den Fans in Richtung Stadion ziehen.