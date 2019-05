Absteiger FC Ingolstadt holt ersten Neuzugang

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Nach dem Absturz in die 3. Fußball-Liga hat der FC Ingolstadt seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie die Schanzer am Freitag mitteilten, kommt Angreifer Maximilian Wolfram vom FC Carl Zeiss Jena. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Zudem gaben die Ingolstädter Eckdaten ihres Sommerfahrplans bekannt. Am 30. Juni steigt im heimischen Stadion die Saison-Eröffnungsfeier, vom 4. bis 13. Juli ist die Mannschaft im Trainingslager in Südtirol. Start in der 3. Liga ist vom 19. bis zum 22. Juli.