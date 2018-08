Zweitligist Heidenheim verlängert mit Thiel bis 2021

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidenheim (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim hat vor dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 den Vertrag mit Mittelfeldspieler Maximilian Thiel vorzeitig um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Das gab der Club am Freitag bekannt. Thiel ist am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) eine der Optionen auf dem Flügel. "Es fällt mir gerade jede Woche unheimlich schwer, auf den Außenbahnen zu entscheiden. Da gibt es einen unglaublichen Konkurrenzkampf", sagte Trainer Frank Schmidt.

Verzichten muss er am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auf Arne Feick (Bänderriss), Mathias Wittek (Außenbandteilriss im Knie) und Niklas Dorsch (Entzündung an der Ferse). Kevin Lankford konnte wegen einer Blessur am Sprunggelenk unter der Woche nicht mit der Mannschaft trainieren, kann am Sonntag aber wohl spielen. Auch Timo Beermann ist nach langanhaltenden Adduktorenproblemen wieder eine Option.

Nach dem ersten Sieg in der Liga gegen Dynamo Dresden will Heidenheim auch gegen Darmstadt gewinnen. "Wir haben uns jetzt Selbstvertrauen angefuttert und wollen jetzt nachlegen", sagte Schmidt, betonte aber auch: "Es ist extrem schwer, gegen Darmstadt zu gewinnen. Die sind defensiv sehr stark. Ich sehe sie als Mannschaft, die ganz vorne mitspielen kann."