Schnatterer zum zweiten Mal in zehn Jahren verletzt

Heidenheim (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss in den letzten Spielen vor der Winterpause auf seinen Kapitän Marc Schnatterer verzichten. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler verletzte sich am Samstag beim 4:1 gegen den MSV Duisburg am Fuß. Er habe sich einen Einriss an der Fußsohlenfaszie zugezogen und werde die Spiele gegen den FC Ingolstadt und Arminia Bielefeld verpassen, teilte der Club am Montagabend mit.

Wann Schnatterer wieder ins Mannschaftstraining einsteigen könne, sollen Kontrolluntersuchungen "in den nächsten Wochen" zeigen. Schnatterer spielt seit mehr als zehn Jahren in Heidenheim und hat in dieser Zeit erst zwei Zweitligaspiele wegen einer Verletzung verpasst.