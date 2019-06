Heidenheim will nicht vom Aufstieg sprechen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidenheim (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim bleibt seiner bisherigen Linie treu. Auch nach der starken Vorsaison mit Platz fünf sprechen die Verantwortlichen des Zweitligisten nicht davon, den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga anzupeilen. "Wir müssen demütig bleiben, weil wir uns alles weiterhin hart erarbeiten müssen", sagte Trainer Frank Schmidt am Donnerstag nach der ersten öffentlichen Trainingseinheit in der Saisonvorbereitung. Dennoch wolle sich der FCH weiter verbessern. "Zufriedenheit kennen wir gar nicht in Heidenheim."

Als Tabellenfünfter beendete Heidenheim die zurückliegende Saison mit nur zwei Punkten Rückstand auf Rang zwei und damit den direkten Aufstiegsplatz in die Bundesliga. Es war das bisher beste Ergebnis der Vereinsgeschichte.

Die anstehenden Schwaben-Derbys gegen den Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart sehe er pragmatisch, sagte Schmidt weiter. Auch in diesen beiden Duellen würden nur sechs Punkte vergeben. "Ich bin mir aber bewusst, dass es etwas Besonderes für die Fans ist."

Als Neuzugänge stehen bisher der Linksverteidiger Jonas Föhrenbach vom SC Freiburg und das Sturmtalent David Otto fest, das Heidenheim für ein Jahr von der TSG Hoffenheim ausgeliehen hat. Vom Drittligisten Hansa Rostock kam Innenverteidiger Oliver Hüsing. Die 2. Liga startet am letzten Juli-Wochenende, den Spielplan gibt die Deutsche Fußball Liga (DFL) an diesem Freitag bekannt.