FCH droht gegen St. Pauli Ausfall von Glatzel und Thomalla

Heidenheim (dpa/lno) - Dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim droht im Heimspiel gegen den FC St. Pauli der Ausfall seiner Angreifer Robert Glatzel und Denis Thomalla. Glatzel sei krank und habe die jüngsten zwei Trainingseinheiten verpasst, sagte Trainer Frank Schmidt am Mittwoch. Thomalla habe sich beim 1:0-Sieg bei Erzgebirge Aue vergangenen Freitag eine Schnittwunde oberhalb des Sprunggelenks zugezogen, die genäht werden musste. Er habe mit Blick auf die Partie gegen St. Pauli am Ostersonntag (13.30 Uhr/Sky) aber noch Hoffnung auf einen Einsatz von beiden Spielern, sagte Schmidt. "Es sind noch ein paar Trainingseinheiten bis dahin."

Mit einem Sieg gegen die Hamburger könnte der FCH nah an den Relegationsplatz heranrücken und Paulis Hoffnungen auf den Aufstieg erheblich dämpfen. Angesichts von derzeit 46 Punkten fehlt den Heidenheimern nur noch ein Punkt, um so viele Zähler auf dem Konto zu haben wie noch nie in ihrer Zweitliga-Historie.