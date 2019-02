Aufstieg auch vor Fürth-Spiel kein Thema in Heidenheim

21. Februar 2019 13:31 Fußball - Heidenheim an der Brenz

Heidenheim (dpa/lsw) - Trotz der komfortablen Situation in der 2. Fußball-Bundesliga ist der Aufstieg für den 1. FC Heidenheim offiziell kein Thema. "Wir haben mit 38 Punkten nun auch das Selbstbewusstsein, dass wir die Klasse halten werden", sagte Trainer Frank Schmidt am Donnerstag. "Aber unsere Zielformulierung kann jetzt nicht sein, unter die ersten Drei zu kommen, angesichts der Mannschaften, die da vorne mitspielen." Ziel sei es, "so gut wie möglich" abzuschneiden. Daran werde sich bis zum Saisonende nichts ändern

Mit einer Bilanz von neun Pflichtspielen ohne Niederlage ist der FCH am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-10. SpVgg Greuther Fürth zu Gast. "Wir stehen völlig zurecht an vierter Stelle. Das haben wir uns erarbeitet", sagte Schmidt. "Aber gerade die SpVgg Fürth ist ein Beispiel dafür, dass es schnell gehen kann, wieder zurückzufallen." Auch Fürth hatte zwischenzeitlich Anschluss an die Aufstiegsränge.

Personelle Probleme hat Heidenheim kaum. Mittelfeldspieler Tim Skarke meldete sich allerdings krank. Niklas Dorsch ist dagegen nach seinen muskulären Problemen wahrscheinlich einsatzfähig. "Es wird ein Spiel mit sehr hoher Intensität. Man muss sich auf viel Kampf und Zweikämpfe einstellen", sagte Schmidt, der mit dem Ziel, sicher die Klasse zu halten, in die Saison gestartet war.