1. FC Heidenheim in Bielefeld ohne Torjäger Glatzel

Heidenheim (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss im letzten Spiel des Jahres am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld weiter auf Torjäger Robert Glatzel verzichten. Nach seinem Muskelfaserriss sei der Angreifer "noch nicht so fit", sagte FCH-Trainer Frank Schmidt am Donnerstag. Die Aussage überraschte, da Schmidt in der vergangenen Woche noch deutliche Fortschritte bei Glatzel verkündet hatte. "Es wäre jetzt verkehrt, Risiko zu gehen. Er braucht noch ein bisschen", sagte der Coach. Heidenheims treffsicherster Stürmer hatte sich die Verletzung Mitte November im Training zugezogen.

Bei der Arminia mit ihrem neuen Trainer Uwe Neuhaus erwartet Schmidt ein kompliziertes Spiel. "Ich denke, dass der Gegner vom Trainerwechsel-Effekt profitiert. Es hat sich einiges geändert in Bielefeld", sagte er.