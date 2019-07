Trainingslager: Hannover 96 reist ohne Torwart Michael Esser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Fußball-Zweitligist Hannover 96 wird am Donnerstag ohne seinen letztjährigen Stammtorwart Michael Esser in ein einwöchiges Trainingslager in Österreich reisen. Der 31-Jährige will den Verein nach der Verpflichtung von Ron-Robert Zieler ohnehin verlassen, jetzt zog er sich nach Angaben des Vereins auch noch eine Gehirnerschütterung zu. Esser zu Hause zu lassen, sei erst einmal eine Vorsichtsmaßnahme, sagte Trainer Mirko Slomka am Dienstag. Eventuell wird Esser nach Stegersbach nachreisen.

Ebenfalls nicht zum Aufgebot für das Trainingslager vom 4. bis 12. Juli gehören Franz Beckenbauers Enkel Luca Beckenbauer sowie die beiden Nachwuchsspieler Emre Aytun und Benjamin Hadzic, die vorerst wieder mit der U23-Mannschaft der Niedersachsen trainieren werden. Stürmer Cedric Teuchert steht dagegen auf der Kaderliste, obwohl sein Transfer vom FC Schalke 04 offiziell noch immer nicht perfekt ist.