Trainer Hecking in Sorge um Ex-Club Hannover 96

Hannover (dpa/lni) - Fußball-Trainer Dieter Hecking sorgt sich um seinen Ex-Club Hannover 96. "Wenn man den Fußball-Standort Hannover behalten will, muss versucht werden, Zukunftsfähigkeit und Tradition zu verbinden. Das ist schwierig, wenn die Kommunikation gestört ist", sagte der aktuelle Coach von Borussia Mönchengladbach im Interview des Redaktionsnetzwerkes Deutschland. Dies gelte sowohl für die Vereinsseite und die Fans. Zum Zwist beider Seiten bei 96 meinte Hecking: "Das kann kein Nährboden für erfolgreiche Arbeit sein."

Seit Jahren protestieren Teile der Fan-Basis gegen die Amtsführung von Clubchef Martin Kind und dessen Übernahmepläne.

Hecking war bereits als Spieler und Trainer für Hannover aktiv. Der 54-Jährige kann sich eine nochmalige Rückkehr als Geschäftsführer in Zukunft durchaus vorstellen. "Nicht jetzt, aber irgendwann schon. Ich lebe seit über 20 Jahren in der Region. Hannover ist meine Heimat geworden", sagte Hecking, der mit seiner Familie in Bad Nenndorf westlich von Hannover lebt. Am Sonntag trifft er mit dem Tabellenzweiten Gladbach in der Bundesliga auf den Drittletzten 96.