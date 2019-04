Rassismus-Fall: Lübeck-Fans beleidigen Hannovers U23-Talent

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Hannover 96 hat aufgrund von rassistischen Beleidigungen den Norddeutschen Fußball-Verband um Einleitung eines Sportgerichtsverfahrens gebeten. Beim Regionalliga-Spiel am Mittwoch zwischen der U23-Mannschaft der Niedersachsen und dem VfB Lübeck (1:1) hatten Gästefans das 96-Talent Chris Gloster mehrfach rassistisch beleidigt und den 19 Jahre alten Amerikaner unter anderem als "Affen" beschimpft.

"Chris saß nach Abpfiff mit Tränen in den Augen in der Kabine und war fix und fertig. Er ist während des Spiels dauerhaft und massiv beleidigt worden. Natürlich steckt so ein junger Kerl das nicht einfach weg", sagte Michael Tarnat, Hannovers Nachwuchschef, am Donnerstag. "Hier wurden Grenzen weit überschritten, weswegen wir uns auch dazu entschieden haben, die Sache beim Verband anzuzeigen."