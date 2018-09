Profi foult Amateur: 96-Verteidiger entschuldigt sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Bundesliga-Profi foult Amateur - diese Geschichte sorgt aktuell im Hannoverschen Fußball für Gesprächsstoff. Verteidiger Julian Korb von Hannover 96 hat sich dafür entschuldigt, dass er den Oberliga-Spieler Torben Deppe vom Lokalrivalen HSC während eines Testspiels am Mittwochabend so rüde gefoult hatte, dass dieser mit Verdacht auf Knöchelbruch in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Entwarnung kam am Tag danach: Der 31 Jahre alte Oberliga-Spieler erlitt bei der Aktion einen Außenbandriss und muss nur zwei Monate pausieren. "Es tut mir wahnsinnig leid, dass er so eine Verletzung davongetragen hat. Ich wünsche ihm eine gute und schnelle Genesung", sagte Korb der "Bild"-Zeitung (Freitag). Der 96-Profi hatte zuvor persönlich bei seinem Gegenspieler angerufen.