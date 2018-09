Niedersachsenduell: Pokal-Spiel terminiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Das Niedersachsen-Duell zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg in der 2. Runde des DFB-Pokals findet am Dienstag, den 30. Oktober um 18.30 Uhr statt. Dies gab der DFB am Donnerstag bekannt. Einen Tag später gastiert Werder Bremen um 18.30 Uhr beim Viertligisten SC Weiche Flensburg 08. Die Sieger qualifizieren sich für das Achtelfinale (5./6. Februar 2019).