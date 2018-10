Nachbarschaftsduell im DFB-Pokal: Hannover gegen Wolfsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es heute zum Nachbarschaftsduell zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg. Die Gastgeber wollen sich für die Niederlage aus dem Vorjahr revanchieren, als der VfL in Wolfsburg mit 1:0 gewann. Zudem streben die 96er nach der schwachen Leistung beim 1:2 gegen den FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga am Samstag Wiedergutmachung an. Die Wolfsburger konnten zuletzt mit dem 3:0 bei Fortuna Düsseldorf Selbstvertrauen tanken und gehen daher als leichter Favorit in die Partie ab 18.30 Uhr.