Mertesacker erhält die Niedersächsische Sportmedaille

Hannover (dpa/lni) - Fußball-Weltmeister Per Mertesacker ist am Samstag mit der Niedersächsischen Sportmedaille ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Stephan Weil überreichte dem 34-Jährigen die höchste sportliche Auszeichnung des Landes kurz vor dem Beginn von Mertesackers Abschiedsspiel in der HDI-Arena in Hannover.

"Wenn diese Medaille einer verdient hat, dann Per Mertesacker", sagte Weil. "Er hat nicht nur auf, sondern auch neben dem Fußballplatz Außergewöhnliches geleistet." Der Weltmeister von 2014 kommt aus Hannover. In seiner Profikarriere spielte er für Hannover 96, Werder Bremen und den FC Arsenal. Bei dem englischen Club arbeitet der 104-malige Nationalspieler mittlerweile als Leiter der Jugendakademie.