Kind-Gegner setzen sich bei Hannover-Versammlung durch

Hannover (dpa) - Die Gegner des bisherigen Präsidenten Martin Kind sind als klare Sieger aus der Mitgliederversammlung von Fußball-Bundesligist Hannover 96 hervorgegangen. Alle fünf Kandidaten der Oppositionsgruppe "Pro Verein 1896" inklusive des früheren 96-Kapitäns Carsten Linke wurden am Samstag in den neuen fünfköpfigen Aufsichtsrat des eingetragenen Vereins gewählt. Die Kind-Gegner können mit dieser klaren Mehrheit nun den Nachfolger des langjährigen Präsidenten einsetzen, der in Zukunft nur noch Geschäftsführer der ausgegliederten Profifußball-Gesellschaft Hannover 96 GmbH und Co. KGaA sein möchte. Neuer Präsident soll der frühere Fanbeauftragte und bisherige Aufsichtsrat Sebastian Kramer werden.