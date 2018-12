Keine Belohnung für Hertha-Spieler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Hertha-Spieler mussten am Sonntagfrüh auf dem Schenckendorffplatz in die feuchte Kälte. Fünfmal 1000 Meter standen auf dem Programm. "Spannung hochhalten" war die Devise von Trainer Pal Dardai nach dem befreienden 2:0 in Hannover. "Sieben Punkte aus den restlichen vier Spielen dieses Jahres" - das ist der sportliche Wunschzettel des Ungarn für den Monat Dezember. Relaxen vor Weihnachten - das kommt erst später.

Weihnachtsgeschenke für die Familie will der Coach am trainingsfreien Montag besorgen. "Danach gilt alle Konzentration wieder den kommenden Spielen", sagte Dardai, dessen Team sich nach zwei Monaten ohne Sieg wieder über drei Punkte freuen konnte und sich in der Tabelle auf Rang sieben vorarbeitete. "Am Dienstag ist alles vergessen. Dann kommt mit Frankfurt ein neuer Gegner", erklärte der Trainer, der seine Spieler unter Druck halten will.

Der beste Herthaner auf dem Platz beim akut abstiegsbedrohten Tabellen-Vorletzten Hannover war der nach Achillessehnen-Problemen wieder genesende Innenverteidiger Jordan Torunarigha. "Er ist ein Gewinnertyp. Wenn er gesund bleibt, ist er ein wichtiger Teil für unseren Erfolg", sagte Dardai über den gebürtigen Chemnitzer mit nigerianischen Wurzeln, der in der 44. Minute das 1:0 besorgt hatte. Er bereitete den Weg zum ersten Sieg nach sechs vorangegangen Partien ohne Dreier.

Hertha hat in dieser Saison noch nie ein Spiel verloren, wenn der 21-Jährige in der Startformation der Hauptstädter stand. "Ich bedanke mich bei unserem Fitnesstrainer - er hat mich wieder hingekriegt. Die letzten Wochen waren hart", sagte der Matchwinner Torunarigha, der auch am zweiten Treffer beteiligt war.

Kapitän Vedad Ibisevic (73.) legte in seinem 300. Bundesliga-Spiel das 2:0 - Vorarbeit: Torunarigha - nach und erbrachte den Beweis, dass die Doppelspitze mit Davie Selke funktionierte. "Die haben gut gespielt", lobte der Trainer das Duo. Ob das System auch gegen die Eintracht funktionieren könnte - wird der kommende Samstag zeigen, wenn der Tabellenvierte im Olympiastadion zu Gast ist.

"Der Sieg heute war sehr wichtig. Wir hatten einen Superplan und der ist aufgegangen", sagte Selke und freute sich zusammen mit über 2000 mitgereisten Fans über das gelungene Experiment Doppelspitze.

Maximilian Mittelstädt (Oberschenkel-Zerrung) und Marko Grujic (Rückenprobleme) kehrten mit leichten Blessuren aus Hannover, wo höchste Alarmstimmung herrscht, zurück. Sie sollen etwas geschont werden, werden aber laut Dardai bald im Training zurückerwartet.