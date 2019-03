Heldt zu Bayern-Transfer: "Für uns ist das ein Jahresetat"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Manager Horst Heldt von Hannover 96 sieht den 80-Millionen-Euro-Transfer des französischen Weltmeisters Lucas Hernández zum FC Bayern München kritisch. "Das ist eine gewaltige Summe, pfui Teufel. Was ein Fußballspieler wert ist, hat wenig mit der Realität des Lebens zu tun", sagte der 49-Jährige am Donnerstag.

Heldt betonte aber auch: "Wir stoßen da auch hier in der Bundesliga in Dimensionen vor, in denen andere Clubs schon längst sind. Das ist ein Markt, der sich entwickelt hat. Einer ist bereit, so eine Summe zu investieren. Ein anderer ist bereit, seinen Spieler abzugeben."

Angesichts solcher Transfers sieht der Manager des Tabellenvorletzten auch Folgen für den Wettbewerb in der gesamten Fußball-Bundesliga. "Für uns bei Hannover 96 ist das ein Jahresetat, was dieser Spieler kostet. Wir haben 17 Millionen in mehrere Spieler investiert", sagte Heldt. "Es ist klar, dass es für viele Vereine immer schwerer wird, da mitzuhalten. Man muss dann versuchen, andere Ideen zu entwickeln."