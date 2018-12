Heldt: Keine Trennung von Breitenreiter vor Mainz-Spiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Eine Trennung von Trainer André Breitenreiter wird es beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hannover 96 bis zum Spiel beim FSV Mainz 05 am kommenden Wochenende nicht geben. "Das schließe ich aus", sagte 96-Sportchef Horst Heldt am Sonntag im Sport1-"Doppelpass": "André genießt großes Vertrauen. Es gehört zur Selbstverständlichkeit, dass man in der Krise Vertrauen ausspricht." Wie schon am Samstagabend nach dem 0:2 gegen Hertha BSC, als Heldt ein Bekenntnis zu Breitenreiter noch vermieden hatte, deutete der Manager indes an, dass es in Mainz um den Job des Trainers gehe. Mit neun Punkten aus 13 Spielen ist Hannover Tabellen-Vorletzter.