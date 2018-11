Hannover-Verteidiger Felipe erneut verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Hannover 96 muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga erneut auf seinen brasilianischen Innenverteidiger Felipe verzichten. Der 31-Jährige zog sich am Wochenende bei der 1:3-Niederlage beim FC Schalke 04 einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Das teilte der Verein am Montag nach einer Untersuchung mit. Felipe kam 2012 von Standard Lüttich nach Hannover, hat seitdem aber immer wieder mit großem Verletzungspech zu kämpfen. In dieser Saison verpasste er bereits die ersten fünf Bundesliga-Spiele wegen der Nachwirkungen eines Muskelfaserrisses.