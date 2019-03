Hannover in Krise: Doll und Heldt weisen Kind-Kritik zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - "Das ist eine schwierige Woche", sagte Trainer Thomas Doll am Donnerstag und untertrieb damit wahrscheinlich noch. Denn beim Tabellenvorletzten Hannover 96 herrscht mittlerweile nicht nur auf dem Spielfeld das Chaos, sondern spätestens seit dem 1:5 beim VfB Stuttgart auch noch weit darüber hinaus.

Direkt nach diesem Debakel kritisierte Doll selbst sein Team ("Das macht allen keinen Spaß"). Am Montag versuchte Manager Horst Heldt dann, die Spieler wieder aufzubauen ("Wir ergeben uns nicht"). Das wirkte aber nur für maximal einen Tag, denn dann sagte Clubchef Martin Kind der "Neuen Presse": "Die aktuelle Mannschaft ist kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert." Zehn Spieltage vor dem Saisonende scheint selbst der Präsident nicht mehr an sein Team zu glauben.

Die Kritik von Kind war so massiv, dass Trainer und Manager ihr vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 18.00 Uhr/Sky) widersprachen. "Das wird von mir und der Mannschaft ganz anders gesehen. Es sind immer noch 30 Punkte zu vergeben. Die beste Antwort ist, sich am Wochenende anders zu präsentieren und alles reinzuhauen", sagte Doll. "Ich weiß, dass ich eine Mannschaft habe, die nicht kaputt ist und die immer noch brennt."

Auch Heldt, dem der Präsident die misslungene Zusammenstellung dieses Kaders ganz besonders anlastet, meinte am Donnerstag: "Zehn Spieltage vor Schluss gibt keiner auf. Wir haben uns noch nicht abgeschrieben. Wir müssen aber damit leben, dass das Leute um uns herum tun. Dem Präsidenten steht Kritik zu. Ich halte den Zeitpunkt zehn Wochen vor dem Saisonende aber nicht für angebracht."

Kind selbst betonte im "Kicker" (Donnerstag) zwar auch noch einmal seine eigene Verantwortung für die sportliche Krise. "Ich habe auch einen großen Anteil an den Fehlern, die sich nun in unserer Platzierung widerspiegeln", sagte er. Die schwere Aufgabe, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen, wird der völlig verunsicherten Mannschaft, durch diese Diskussionen aber kaum erleichtert.

Gegen jeden Verein, der nicht 1. FC Nürnberg hieß, kassierte Hannover in den vergangenen Wochen drei Gegentore oder mehr. Gerade Bayer Leverkusen scheint vor diesem Hintergrund ein Gegner zur Unzeit zu sein. Der Tabellensechste hat in den vergangenen sechs Spielen mehr Punkte geholt (15) als Hannover 96 im bisherigen Verlauf der gesamten Saison (14). Von Topspielern wie Julian Brandt, Kai Havertz oder Kevin Volland kann man bei den Niedersachsen derzeit nur träumen.

Trainer Doll hofft deshalb auf so etwas wie eine reinigende Wirkung der vergangenen Tage. Seine eigene Fundamentalkritik an der Mannschaft geriet durch die Worte des Präsidenten zwar etwas in den Hintergrund. Aber auch der frühere Nationalspieler bekam zuletzt in diversen Kommentaren vorgehalten, dass er seine Spieler mit Worten wie "Das habe ich mir auch anders vorgestellt mit meiner Rückkehr in die Bundesliga" verliere oder zumindest weiter verunsichere.

Am Donnerstag sagte Doll dazu: "Es ist wichtig, dass wir nach diesem Spiel mal Dampf abgelassen und wachgerüttelt haben. Denn alle zusammen vom Präsidenten über den Manager bis zum Trainer wollen sehen, dass wir elf Mann auf dem Platz haben, die sich gegen diese Situation stemmen. Und das ist möglich."

Konkret wechselte Doll in dieser Woche den Kapitän (Marvin Bakalorz für Waldemar Anton) und kündigte die Rückkehr des viel kritisierten Brasilianers Walace in die Anfangsformation an. "Wir haben keinen Stinkstiefel in der Truppe. Wir haben keinen, den man zum Fraß vorwerfen muss. Die Mannschaft lebt noch", sagte er.