Hannover 96 trotz 3:0-Siegs nicht mehr zu retten

Hannover (dpa) - Hannover 96 muss zum sechsten Mal in seiner Vereinsgeschichte aus der Fußball-Bundesliga absteigen. Der bisherige Tabellenletzte gewann zwar am Samstag sein letztes und auch bestes Heimspiel dieser Saison mit 3:0 (1:0) gegen den SC Freiburg. Da aber zeitgleich auch der VfB Stuttgart auf Rang 16 mit 3:0 gegen den VfL Wolfsburg siegte, können die 96er den Relegationsplatz am letzten Spieltag nicht mehr erreichen. Die Tore von Waldemar Anton (39.), Ihlas Bebou (51.) und Walace (81.) kamen für eine Rettung zu spät.

Hannovers Trainer Thomas Doll versuchte vor 38 100 Zuschauern alles, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch einmal für mindestens eine Woche am Leben zu erhalten. Zum ersten Mal in seiner Zeit als 96-Coach durfte er seinen besten Offensivspieler Ihlas Bebou aufstellen, der wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel fast ein halbes Jahr pausieren musste. Zum ersten Mal seit August 2017 stand auch Edgar Prib in der Startelf, der zweimal nacheinander einen Kreuzbandriss im Knie erlitt. Und auch Niclas Füllkrug wurde erstmals nach seiner Knieoperation im Dezember zumindest eingewechselt.