Hannover 96 in Krise: Doll und Heldt weisen Kritik zurück

Hannover (dpa) - Bei Hannover 96 haben Trainer Thomas Doll und Manager Horst Heldt dem Clubchef Martin Kind und seiner Kritik an der Mannschaft deutlich widersprochen. "Das wird von mir und der Mannschaft ganz anders gesehen. Es sind immer noch 30 Punkte zu vergeben. Die beste Antwort ist, sich am Wochenende anders zu präsentieren und alles reinzuhauen", sagte Doll am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 18.00 Uhr/Sky). "Ich weiß, dass ich eine Mannschaft habe, die nicht kaputt ist und die immer noch brennt."

Kind hatte den Tabellenvorletzten nach dem 1:5-Debakel beim Abstiegskampfkonkurrenten VfB Stuttgart schon so gut wie abgeschrieben. "Die aktuelle Mannschaft ist kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert", sagte er der "Neuen Presse" (Mittwoch). Auch Heldt, dem der Präsident die Zusammenstellung dieses Kaders anlastet, sieht das anders. "Zehn Spieltage vor Schluss gibt keiner auf. Wir haben uns noch nicht abgeschrieben", sagte der Manager. "Wir müssen aber damit leben, dass das Leute um uns herum tun. Dem Präsidenten steht Kritik zu. Ich halte den Zeitpunkt zehn Wochen vor dem Saisonende aber nicht für angebracht."