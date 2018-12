Hannover 96 empfängt deutschen Meister FC Bayern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Tabellenvorletzte Hannover 96 empfängt am Samstag in der Fußball-Bundesliga den deutschen Meister Bayern München. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Das attraktivste Heimspiel jeder Fußball-Saison ist bereits seit Wochen ausverkauft. In der Bundesliga haben die 96er zuletzt elf Mal nacheinander gegen die Bayern verloren. Der vorerst letzte Sieg gegen den deutschen Rekordmeister gelang am 23. Oktober 2011 mit 2:1. Trotz der Negativserie gegen die Bayern forderte Hannovers Trainer André Breitenreiter sein Team zu einem selbstbewussten Auftritt auf. "Wir müssen daran glauben, dass wir dieses Spiel gewinnen können", sagte er.