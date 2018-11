Hannover 96 bangt um Bebou: Füllkrug wieder im Training

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 droht der Ausfall eines weiteren Leistungsträgers. Der zuletzt so starke Mittelfeldspieler Ihlas Bebou kehrte wegen einer Oberschenkelverletzung vorzeitig von einer Länderspielreise mit der Nationalmannschaft Togos zurück und soll nun in Hannover erneut untersucht werden. Die "Bild"-Zeitung hatte am Montag zuerst darüber berichtet. Wegen seiner Beschwerden verpasste der 24 Jahre alte Bebou am Sonntag das Afrika-Cup-Qualifikationsspiel gegen Algerien.

96-Torjäger Niclas Füllkrug trainierte dagegen am Montag zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft. Der 25-Jährige war wegen anhaltender Knie-Beschwerden für längere Zeit von einem Bio-Statiker in München behandelt worden. "Es ist schön, dass Niclas wieder bei der Mannschaft ist", sagte Trainer André Breitenreiter. Ob Füllkrug bereits am Sonntag um 18.00 Uhr im Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach eingesetzt werden kann, ist aber fraglich.