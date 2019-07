Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Der FC Hansa Rostock hat eine gelungene Generalprobe für den Saisonstart in der 3. Fußball-Liga hingelegt. Eine Woche vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Viktoria Köln trotzten die Rostocker dem Bundesliga-Absteiger Hannover 96 am Samstag im Ostseestadion nicht einmal unverdient ein respektables 0:0 ab. Für die Niedersachsen war es nach sechs Siegen und einer Niederlage das erste Unentschieden in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit.