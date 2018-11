Einsatz von Hannovers Schwegler in Gladbach unwahrscheinlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 muss im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Pirmin Schwegler verzichten. Der Schweizer Mittelfeldspieler klagt nach wie vor über Schmerzen am Sprunggelenk, die ihn schon in den vergangenen drei Spielen zum Zuschauen verdammt hatten. Nach Ihlas Bebou (Sehnenverletzung am hinteren Oberschenkel) fehlt 96-Coach André Breitenreiter damit ein weiterer wichtiger Spieler.

Dafür könnte Stürmer Niclas Füllkrug beim niedersächsischen Bundesligisten zurückehren. Der Angreifer, der im Sommer kurz vor einem Wechsel nach Gladbach stand, trainierte nach seiner Pause auch am Dienstag wieder mit der Mannschaft.