Hannover (dpa/lni) - Deutlicher hätte Thomas Doll die Bedeutung des Spiels kaum beschreiben können. Als ein "großes Muss" nannte der Trainer von Hannover 96 einen Sieg des Tabellenvorletzten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg. "Es sind nicht mehr viele Spiele zu spielen", erklärte der 96-Coach am Donnerstag. "Jeder weiß, wie enorm wichtig dieses Spiel ist."

Auf elf Zähler könnte de Rückstand der Niedersachsen bei einer Niederlage beim Tabellen-15. anwachsen. Der erste Nicht-Abstiegsplatz würde acht Spieltage vor dem Saison-Ende fast schon außer Reichweite sein. "Es ist sinnvoll, auf die Bedeutung hinzuweisen", erklärte Manager Horst Heldt. "Wir werden nicht aufgeben. Erst, wenn alles entschieden ist. Auch wenn es schwerfällt."

96 krallt sich im fast aussichtslos erscheinenden Abstiegskampf an jeden Strohhalm. Der letzte Auswärtssieg des Clubs liegt 24 Spiele zurück. Am 21. November 2017 gewann 96 dank zweier Tore von Niclas Füllkrug mit 2:1 - beim FC Augsburg. "Das ist eine ganze Weile her", merkte Doll an. "Aber vielleicht schließt sich am Samstag der Kreis. Das wäre doch eine schöne Geschichte."

Auch der vor allem in der zweiten Halbzeit gute Auftritt seiner Mannschaft beim 2:3 gegen Bayer Leverkusen macht vage Hoffnung. "Es ist ein aufbäumen zu spüren gewesen", sagte Doll. Am vergangenen Wochenende egalisierte seine Mannschaft einen 0:2-Rückstand gegen den Champions-League-Aspiranten, verlor dann allerdings doch noch kurz vor Schluss. "Wir haben Leidenschaft und Charakter gezeigt. Da ging ein Ruck durch die Mannschaft. Ich bin zuversichtlich, dass wir in Augsburg alles raushauen, was wir haben", kündigte Doll an. "Für uns geht es jetzt darum, dass wir uns endlich mal belohnen."

Der frühere Profi versuchte in dieser Woche im Training trotz der prekären Lage eine Lockerheit reinzubringen. Mit Erfolg anscheinend. "Bei allem Negativen wird trotzdem gescherzt", erklärte Doll. Dazu habe am Donnerstag bei einem Geburtstags-Frühstück eines Video-Analysten von Hannover 96 "die Bude gebrannt". "Fußballer brauchen dieses Gefühl einer Balance. Aber sie sind sich bewusst, wie wichtig dieses Spiel ist."

Ein weiterer Hoffnungsschimmer: Jonathas. Der Brasilianer hat nach seiner überraschenden Rückkehr im Januar bislang positiv auf sich aufmerksam machen können. "Er hat jetzt in zwei Spielen hintereinander getroffen. Das tut ihm und auch uns gut. Unter Thomas hat er noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht", lobte Manager Heldt den eigentlichen Fehleinkauf aus dem Sommer 2017. "Wir sind darauf angewiesen, dass er trifft. Aber: Er allein wird es nicht richten können. Er braucht dazu auch eine Mannschaft."

Personell kann Doll auf die zuletzt angeschlagenen Walace und dem Japaner Takuma Asano zurückgreifen. Auch Oliver Sorg kehrt nach Gelbsperre wieder zurück. Fehlen wird dagegen Bobby Wood, der mit Kniebeschwerden zu weiteren Untersuchungen nach München geflogen ist.