Doll kritisiert 96-Team in deutlichen Worten

Hannover (dpa) - Der neue Trainer Thomas Doll hat die Fußballer von Hannover 96 nach der 0:3 (0:1)-Heimniederlage gegen RB Leipzig schonungslos kritisiert. "Wir müssen zusehen, dass da ein bisschen mehr Power reinkommt. Da muss Alarm her. Da muss jetzt Zug rein. Es muss ein kalter Nordwind in die Trainingseinheiten rein", sagte Doll am späten Freitagabend. Der Tabellenvorletzte war in diesem ersten Bundesliga-Spiel nach dem Trainerwechsel von André Breitenreiter zu Doll chancenlos und kassierte Tore durch Marcel Halstenberg per Foulelfmeter (45.+3 Minute) und Willi Orban (64./85.). "Ich habe während des Spiels gedacht: Wann springt endlich der Funke über? Da musste ich ein paar Mal schlucken. Das ist zu wenig", sagte Doll.