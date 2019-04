Doll bleibt Trainer bis Saisonende: Keine Garantie für Heldt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Wer noch Zweifel daran hat, dass Trainer Thomas Doll und Sportchef Horst Heldt spätestens zum Saisonende die Ablösung bevorsteht, hätte sich den Auftritt des Duos am Donnerstag anschauen sollen. Gestik und Mimik strahlten bei beiden die Gewissheit aus, nur noch auf Abruf beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga beschäftigt zu sein. Lediglich die Worte der beiden vor dem Nachbarschaftsduell am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr) drückten das komplette Gegenteil aus.

"Ich orientiere mich an dem, was mein Präsident mir sagt und da er nichts gesagt hat, gehe ich davon aus, dass ich ganz normal weiter meine Tätigkeit ausübe", sagte Heldt mit zittriger Stimme, hängenden Schultern und leerem Blick, so dass mancher den folgenden Nachschub durchaus als Behauptung werten könnte: "Ich mache das voll motiviert." Einer Arbeitsgarantie - zumindest bis zum Mai - bekam er anders als Trainer Doll nicht.

"Ich hatte gestern ein Gespräch mit dem Präsidenten. Darin hat er mir mitgeteilt, dass wir das bis zum Saisonende durchziehen und dass man sich danach dann wieder zusammen setzt", sagte Doll und meinte ebenso wie Heldt den bisherigen Clubchef Martin Kind, der zwar Haupt-Gesellschafter der Profi-Gesellschaft, aber inzwischen gar nicht mehr Vereinspräsident bei 96 ist.

Der 74 Jahre alte Unternehmer Kind hatte angesichts der trostlosen sportlichen Situation des Tabellenletzten vor dem 28. Spieltag und in scheinbarer Annahme des erneuten Abstiegs immer wieder auf die sportliche Leitung geschimpft. "Wir sind jämmerlich gescheitert. Es war und ist eine desaströse Saison", hatte Kind der "Bild" gesagt und angekündigt: "Wir brauchen einen Neuanfang." Schon einige Zeit zuvor hatte er unter anderem gewettert: "Die aktuelle Mannschaft ist kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert."

All dies hatte zuletzt die Vermutung genährt, dass Heldt und Doll vor dem Aus stehen. Dies dürfte bei Doll, der noch einen Vertrag bis Sommer 2020 hat, frühestens geschehen, sobald der Abstieg feststeht. Für Heldt könnte schon nach dem Spiel in Wolfsburg Schluss sein. "Ich hatte dieses Gespräch nicht, verriet Heldt über eine mögliche Unterredung mit Kind wie bei Doll und meinte zudem über die Kommunikation mit Kind: "Wir haben einen ganz normalen Austausch. Diese Woche hat es ihn aber noch nicht gegeben."

Das Kuriose an der Situation: Trotz nur 14 bislang erreichter Punkte aus 27 Spielen ist der Klassenverbleib durchaus noch möglich - rechnerisch. Thema war dies am Donnerstag aber eher am Rand. Ausgesprochen wirkte dies dann zudem nur pflichtbewusst erwähnt. "Ich habe überlegt, was aus dem Fußball geworden ist. Wir haben in zwei Tagen ein ganz wichtiges Spiel und reden hier aber lange Zeit nur über den Trainer oder den Manager", sagte Doll, gestand aber gleichzeitig ein, in "keiner einfachen Situation" zu stecken.

Dies könnte sich auch darauf beziehen, dass sich der Ex-Nationalspieler in Hannover gerade seine Trainerkarriere kaputt macht. Anfang des Jahres war Doll als Nachfolger des beurlaubten André Breitenreiter nach elf Jahren in die Bundesliga zurückgekehrt, erlebte seit Ende Januar aber erst einen Sieg. "Ich habe mir das natürlich auch alles anders vorgestellt", gestand Doll, meinte aber auch: "Bereut habe ich das nie."