"Das motiviert": Tottenham und Liverpool machen Hannover Mut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Die Aufholjagden des FC Liverpool und der Tottenham Hotspur in der Champions League machen auch Hannover 96 im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zusätzlichen Mut. "Wie das geht, hat man am Beispiel von Liverpool gegen Barcelona gesehen. Darüber haben wir am Mittwochmorgen auch beim Training im Kreis gesprochen. Alles ist möglich, und solche Bilder wie am Dienstagabend nach dem Schlusspfiff zu sehen, motiviert noch mal mehr", sagte Hannovers Jungstar Linton Maina in einem "Sportbuzzer"-Interview (Donnerstag).

Der Tabellenletzte könnte an diesem Samstag nach dem vorletzten Bundesliga-Spieltag vorzeitig als Absteiger feststehen. Hannover hat aktuell sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen, müsste 96 seine beiden ausstehenden Spiele gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) und bei Fortuna Düsseldorf gewinnen. Gleichzeitig darf der VfB Stuttgart keinen einzigen Punkt und auch der Tabellen-17. 1. FC Nürnberg keine zwei Siege mehr holen.