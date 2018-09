Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Trainer André Breitenreiter sieht sein noch siegloses Team Hannover 96 nicht in der Krise. "Wir sind auf dem richtigen Weg. Dafür gibt es eindeutige Daten. Unseren Weg werden wir nicht verlassen", sagte Breitenreiter am Freitag. Nach fünf Spieltagen haben die Niedersachsen in der Fußball-Bundesliga erst zwei Punkte gesammelt. Unter Druck sieht der 44 Jahre alte 96-Coach sein Team dennoch nicht. "Wir wollen da gerne gewinnen. Das ist aber kein Muss", meinte Breitenreiter im Hinblick auf das Spiel am Sonntag beim Pokalsieger Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr). "Wenn man sich zu sehr unter Druck setzt, führt das in der Regel zu nichts."

Breitenreiter gab allerdings auch zu, mit dem Saisonstart nicht glücklich zu sein. "Wir sind immer wachsam und mit zwei Punkten auch nicht zufrieden. Da haben wir uns mehr vorgestellt", sagte der 96-Coach. Der Aufsteiger des Vorjahres musste in den ersten vier Spielen dreimal auswärts antreten und spielte bislang gegen drei Europapokalstarter. "Das ist verdammt schwierig für uns. Da müssen wir aber jetzt durch", sagte Sportchef Horst Heldt zum Auftaktprogramm.