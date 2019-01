96 verzichtet auf Auslaufen: Gespräche über Breitenreiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Hannover 96 hat am Sonntagmorgen auf das obligatorische Regenerationstraining der Profis nach der 1:5-Pleite bei Borussia Dortmund verzichtet. Nach übereinstimmenden Medienberichten tagen im Stadion des Fußball-Bundesligisten derzeit Clubchef Martin Kind, Manager Horst Heldt und Geschäftsführer Björn Bremer, um über eine mögliche Zukunft des umstrittenen Trainers André Breitenreiter zu diskutieren. "Wir brauchen natürlich jetzt eine klare Ansage, wie es weitergeht", hatte der stark in der Kritik stehende Coach nach der deutlichen Niederlage in Dortmund gefordert.