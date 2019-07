96 verliert Generalprobe vor Zweitliga-Start gegen Groningen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat knapp eine Woche vor dem Start in die 2. Fußball-Bundesliga seine Generalprobe verpatzt. Die Mannschaft des neuen Trainers Mirko Slomka unterlag am Samstag in Hannover dem niederländischen Erstligisten FC Groningen mit 0:1 (0:1) und hat vor dem Liga-Auftakt am kommenden Freitag beim VfB Stuttgart noch viel Luft nach oben. Kaj Sierhuis traf nach elf Minuten zum verdienten Erfolg der Gäste.

96-Torhüter Ron-Robert Zieler bewahrte seine Mannschaft in der ersten Hälfte mit einigen guten Paraden vor einer höheren Niederlage. Beim ersten Vorbereitungsspiel von U21-EM-Teilnehmer Waldemar Anton verpasste der Defensivspieler per Kopf nach 26 Minuten den Ausgleich. Neuzugang Cedric Teuchert vergab kurz nach dem Wiederanpfiff ebenfalls eine gute Möglichkeit. Der Stürmer musste kurz danach allerdings angeschlagen den Platz verlassen.