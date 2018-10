Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Clubchef Martin Kind von Hannover 96 hat seinem Trainer Andre Breitenreiter und seinem Manager Horst Heldt trotz des letzten Tabellenplatzes in der Fußball-Bundesliga den Rücken gestärkt. "Ich habe volles Vertrauen in die Sportliche Leitung. Sie hat bisher alle ihre Ziele bei Hannover 96 erreicht", sagte Kind am Montag. "Wir haben die Verträge mit Trainer André Breitenreiter und Manager Horst Heldt vorzeitig verlängert, weil wir von ihrer Arbeit überzeugt sind. Daran hat sich auch nach dem für uns alle unbefriedigenden Saisonstart nichts geändert."

Die 96er sind am Sonntag durch die 1:4-Niederlage bei Eintracht Frankfurt auf Platz 18 der Bundesliga-Tabelle zurückgefallen. Sie sind das einzige Team der Liga, das nach sechs Spieltagen noch immer sieglos ist. "André Breitenreiter und Horst Heldt werden jetzt in Ruhe sachlich und kritisch analysieren und die richtigen Maßnahmen ergreifen", sagte Kind. "Dann bin ich sicher, dass beide gemeinsam und mit der Mannschaft schnell den Turnaround schaffen." Am Samstag spielt Hannover zu Hause gegen den Tabellen-16. VfB Stuttgart.