96 als Karriereknick: Doll resigniert und wird dünnhäutig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Jetzt hat auch Thomas Doll resigniert. Zwar kann sich der Trainer vom schlechtesten Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga seit 44 Jahren noch nicht zur öffentlichen Kapitulation durchringen wie sein Chef Martin Kind. Doch spätestens beim 0:1 (0:0) am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach erkannte auch der Coach von Hannover 96: Mehr ist mit diesem Team einfach nicht drin. Der sechste Abstieg der 96-Historie scheint zwangsläufig.

"Wir sehen auch, was möglich ist", meinte Doll nach der achten Niederlage in Serie. Soll heißen: Nicht mehr als die 14 Pünktchen nach 29 Spieltagen, die 96 als schlechtestes Bundesligateam zu diesem Zeitpunkt seit dem Wuppertaler SV 1975 ausweisen. "Mehr ist nicht drin, ganz klar. Das muss man eindeutig sagen", sagte Doll weiter.

Dies trifft den 53-Jährigen hart. Als Doll im Januar nach elf Jahren Abwesenheit in die Bundesliga zurückkehrte und André Breitenreiter beerbte, hatte er sich das anders vorgestellt. Schon nach dem 0:3 im ersten Spiel als 96-Coach gegen Leipzig war Doll fassungslos ob des Zustands seines Teams. Seitdem holte er in neun weiteren Spielen drei kümmerliche Punkte. "Die Mannschaft hat er vorgefunden, das hat er nicht zu verantworten", urteilte Haupt-Gesellschafter Kind am Sonntag im Sky-Talk "Wontorra" immerhin. Den rechnerisch noch möglichen Klassenverbleib hatte der 74-Jährige schon in der Vorwoche abgehakt.

So weit will Doll - zumindest öffentlich - immer noch nicht gehen. "Wir geben weiter Gas", meinte der Coach, fand sich indes auch längst mit den Fakten ab: "Ich werde hier jetzt nicht erzählen, wir gewinnen die letzten fünf Spiele oder so - das ist ja Blödsinn."

Doll reagiert auf kritische Frage neuerdings dünnhäutiger. "Keine Ahnung", bellte er am Samstag, als er nach seiner Situation gefragt wurde und schob bissig hinterher: "Ich habe natürlich überragende Argumente nach einer schönen Niederlagenserie." Dann blaffte er den Fragesteller an und stellte die seltsame These auf: "Das ist Deutschland. Schadenfreude."

Schon in der Vorwoche nach dem 1:3 in Wolfsburg hatte er nach einer unliebsamen, aber eigentlich nachvollziehbaren Frage geschimpft. Dies legt den Verdacht nahe, dass Doll trotz seines noch bis 2020 gültigen Vertrages um seine Zukunft als Trainer bangt. Und dass 96 zum Karriereknick wird. "Thomas Doll ist ein Super-Typ", sagte Kind am Sonntag jedoch. Dolls Authentizität sei ihm lieber als Trainer oder Manager, die wortreich nur Unsinn redeten. Dass Doll für den erneuten Neuaufbau in der 2. Liga weichen muss, sei längst nicht gesagt. "Das wird der neue Sportdirektor im wesentlichen zu entscheiden haben", sagte Kind.

Und die Suche nach einem Nachfolger für den am Dienstag beurlaubten Horst Heldt hat Vorrang, wird aber noch dauern. Zunächst will sich Kind erst einmal Gedanken über die künftige Struktur des Clubs machen und offenbart damit schwer eigene Fehler. Denn der 74-Jährige gestand einen Mangel an sportlicher Kompetenz an der 96-Spitze ebenso ein wie überhaupt eine fehlende Philosophie. "Da sind wir gerade dran", meinte Kind. Erst danach sollen Gespräche mit Nachfolge-Kandidaten folgen. Und dann erst wird über Dolls Zukunft entschieden.