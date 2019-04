96-Abstieg droht: Doll bleibt vorerst - Was wird aus Heldt?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Alle Schalker jubelten am Sonntag in Hannover - bis auf einen: Gerald Asamoah ging gleich nach dem Schlusspfiff in die gegnerische Hälfte und tröstete jeden 96-Spieler. Der 40-Jährige hat es beim FC Schalke 04 zum Publikumsliebling, zum Nationalspieler und zuletzt zum Teammanager gebracht. Seine Profikarriere begann er 1996 aber bei Hannover 96. Sollte sein Heimatverein nach dieser Saison aus der Fußball-Bundesliga absteigen, würde das Asamoah auch genau 20 Jahre nach seinem Weggang aus Hannover noch immer treffen.

Dass dieser Abstieg passieren wird, daran zweifelt spätestens seit dem 0:1 (0:1) gegen Schalke niemand mehr. Ein Spiel nach dem anderen hatten die 96er zwar auch schon in den vorangegangenen Wochen verloren. Doch da gab es wenigstens noch die Aussicht auf die direkten Duelle mit den Konkurrenten VfB Stuttgart, FC Augsburg und eben Schalke. Innerhalb eines Monats hat der Tabellenletzte jetzt aber auch jedes dieser drei vermeintlichen Endspiele verloren.

"Ich bin ja nicht dämlich und weiß, dass es immer schwieriger wird", sagte der frühere Schalke- und Noch-Hannover-Manager Horst Heldt nach dem Spiel. "An jedem Spieltag, an dem wir nicht punkten und an dem andere punkten, wird die Kiste immer enger."

Spätestens seit der Niederlage vom Sonntag geht es in Hannover aber nicht mehr darum, wie die sportliche Rettung noch gelingen könnte, sondern wer den bevorstehenden Neuaufbau nach dem immer näher rückenden Abstieg umsetzen soll. Der erfolglose Trainer Thomas Doll erhielt von Geschäftsführer Martin Kind zwar noch eine Jobgarantie für das Niedersachsen-Duell beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr). Die Schlagzeilen vom Montag lauteten aber: "Heldt droht Blitz-Aus" ("Bild"). Und "Kein Bekenntnis zu Manager Heldt" ("Neue Presse").

"Heute passiert nichts mehr", sagte Kind dem "Sportbuzzer" am Montag dazu. Doch klar ist, dass er den 49-jährigen Manager hauptsächlich für diese "sportlich wie wirtschaftlich desaströse Saison" verantwortlich macht, in der der erwartete Verlust (18 Millionen Euro) Stand jetzt sogar noch höher ist als die kümmerliche Anzahl bislang erreichter Punkte (14). Die Frage ist deshalb wohl nur noch, wann Heldt in Hannover gehen muss und nicht mehr ob. "Jetzt sind wir alle erst einmal enttäuscht und dann guckt man, wie es weitergeht. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen", meinte Heldt nach dem Spiel.

Martin Kinds Sprachregelung bei diesem Thema ist bislang: Erst muss diese Saison in Gesprächen mit Heldt und Doll aufgearbeitet werden. "Wenn Planungsklarheit besteht, ist eine umfassende und ehrliche Analyse zwingend notwendig", sagte der Geschäftsführer und Gesellschafter in einem Fernsehinterview des NDR. Gegen einen sofortigen Trainer- und Manager-Wechsel sprechen seiner Meinung nach die damit verbundenen Kosten. "Sie erhöhen den Verlust, den wir sowieso schon haben", erklärte Kind.

Gegen Wolfsburg könnte den 96ern helfen, dass sie nach der Niederlage gegen Schalke erst einmal von jedem Druck befreit sind. Niemand erwartet mehr etwas von ihnen. "Es muss jetzt weitergehen", sagte Kapitän Marvin Bakalorz. "Wir wollen endlich mal wieder ein Spiel gewinnen. Wir wollen dieses Gefühl wieder haben, einfach nur in der Kabine zu sitzen, kaputt zu sein und ein Spiel gewonnen zu haben."