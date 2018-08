16. der Geld-Tabelle: Hannover 96 fürchtet schwierige Saison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Kurz vor dem Auftaktspiel am Samstag bei Werder Bremen stellt sich Fußball-Bundesligist Hannover 96 auf eine schwierige Saison ein. "Im Grunde nehme ich mir schon vor, in dieser Saison deutscher Meister und Pokalsieger zu werden. Realistisch betrachtet wäre ich aber schon zufrieden und sogar überaus glücklich, wenn wir wieder eine solche Saison spielen würden wie zuletzt", sagte 96-Manager Horst Heldt am Donnerstag.

In der vergangenen Spielzeit schafften die Niedersachsen als Aufsteiger ungefährdet den Klassenerhalt. Nach den Abgängen wichtiger Spieler wie Salif Sané (Schalke 04) oder Martin Harnik (Werder Bremen) ist die Situation für 96 aber eher schwieriger geworden. "Unser Präsident Martin Kind hat mir noch einmal gesagt: Wir stehen in der Tabelle der Möglichkeiten und des Geldes auf Platz 16. Da liegen nur die beiden Aufsteiger hinter uns", sagte Trainer André Breitenreiter. "Wenn ich sehe, wie andere Vereine investiert und wie sie ihre Kader verstärkt haben, dann muss ich sagen: Unsere Möglichkeiten sind damit nicht vergleichbar."