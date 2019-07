Ziereis nach Kreuzbandriss: Knie fühlt sich gut an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Profi Philipp Ziereis vom FC St. Pauli schuftet für sein Comeback. Während die meisten seiner Teamkollegen sich derzeit in Mayrhofen/Österreich auf die neue Zweitliga-Saison vorbereiten, arbeitet der Abwehrspieler nach seinem im Januar erlittenen Kreuzbandriss wie die Rekonvaleszenten Johannes Flum und Luca Zander in Hamburg mit Athletik-Coach Janosch Emonts. "Mein Knie fühlt sich richtig gut an und reagiert nicht auf die Belastung", berichtete der 26 Jahre alte Innenverteidiger erfreut.

Am liebsten wäre er schon mit den Mitspielern ins Zillertal gereist. "Ich war ja eine lange Zeit nicht bei den Jungs und wäre natürlich gerne dabei. Ich bin hier aber mit den Jungs in Kontakt und verfolge natürlich, was sie in Österreich machen", berichtete er. Den trainingsfreien Sonntag nutzte er zur Regeneration, denn auch in den kommenden Tagen geht es neben eigenständigen Ausdauerläufen an der Kollaustraße wieder zur Sache. "Die nächste Woche ziehen wir hier auch wieder durch. Mit sechs Trainingstagen und einigen Doppelschichten wird das noch mal knackig", erklärte Ziereis.