Zehn HSV-Profis zu Auswahl-Teams

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat zehn Spieler für die kommenden Tage für Auswahl-Mannschaften abgestellt. "Wenn man relativ viele Nationalspieler hat und andere Vereine in der Zweiten Liga nicht, dann ist das schon eine andere Situation", wurde Trainer Hannes Wolf am Montag auf der Internetseite des Vereins zitiert. Er findet es daher gut, dass das nächste Spiel erst an einem Montagabend ansteht. "Dann haben wir schon noch ein bisschen Luft, mit allen Spielern darauf hinzuarbeiten." In seinem nächsten Punktspiel trifft der Tabellenführer am 26. November auf den Dritten Union Berlin.

Von den zehn Spielern, die unterwegs sind, können der Schotte David Bates und der Schweizer Leo Lacroix auf ihre Debüts in ihren A-Nationalmannschaften hoffen. Der 22-jährige Bates wurde erstmals in den Kreis berufen. Schottland spielt in der Nations League am Samstag in Shkodra in Albanien, drei Tage später in Glasgow gegen Israel.

Sein Innenverteidiger-Kollege Lacroix stand schon einige Male im Kader der Eidgenossen, wartet aber noch auf seinen ersten Länderspiel-Einsatz. Die nächsten Möglichkeiten bieten sich am Mittwoch in Lugano gegen Katar und am Sonntag in Luzern in der Nations League gegen Belgien. Lacroix stand in den vergangenen beiden Zweitliga-Spielen des HSV gegen den 1. FC Köln (1:0) und beim FC Erzgebirge Aue (3:1) jeweils in der Startelf.