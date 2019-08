Wolfsburg und Lübeck Regionalliga-Spitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der VfL Wolfsburg II hat am 2. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord die Tabellenführung übernommen und damit den Hamburger SV II abgelöst, dessen Derby beim FC St. Pauli II aus Sicherheitsgründen verlegt wurde. Lediglich einen Treffer hinter Meister Wolfsburg liegt nun der VfB Lübeck, der mit 2:1 bei Aufsteiger Altona 93 ebenfalls seinen zweiten Erfolg einfuhr.

Allerdings taten sich die Schleswig-Holsteiner sehr schwer: Patrick Hobsch brachte den VfB in Führung, Marco Schultz (Handelfmeter) glich aus. Erst in der 89. Minute gelang Dongsu Kim vor 2531 Zuschauern per Kopf der Siegtreffer für den Titelaspiranten. Erfolgreich war auch Weiche Flensburg, das dank Gökay Isitans Treffer zu einem 1:0-Sieg beim Aufsteiger Hannoverscher SC kam. Auch der Heider SV zog gegen Werder Bremen II mit 0:1 den Kürzeren und ist nun Liga-Schlusslicht.

Die Partie zwischen Holstein Kiel II und dem VfB Oldenburg wurde nach 18 Minuten wegen eines starken Gewitterregens abgebrochen. Gleiches galt für die Partie Lüneburger SK Hansa gegen Eintracht Norderstedt nach 78 Minuten. Nachholtermine stehen noch nicht fest.