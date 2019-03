Vor Derby: HSV trainiert vor Fans, St. Pauli arbeitet geheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Begleitet von 500 Fußball-Fans haben die Profis des Hamburger SV am Samstag ihre Abschluss-Einheit vor dem zweiten Nordderby in der 2. Bundesliga gegen den FC St. Pauli absolviert. Wie sein Vorgänger Christian Titz vor dem Hinspiel (0:0) verzichtete HSV-Coach Hannes Wolf auf das gewohnte Geheimtraining am Tag vor dem Spiel, um die Stimmung im und um das Team hochzuhalten. Im September waren sogar 2500 Anhänger zum Zuschauen in den Volkspark gekommen.

"Wir wollten den Fans die Chance geben, noch mal nah an der Mannschaft sein zu können. Deswegen haben wir uns entschieden, die Einheit öffentlich zu absolvieren", begründete Wolf seine Maßnahme. An der letzten Einheit nahm auch Torhüter Julian Pollersbeck teil, der wegen einer Adduktorenzerrung das Heimspiel gegen Greuther Fürth (1:0) verpasst hatte und durch Tom Mickel ersetzt worden war. Die Nummer eins dürfte ebenso einsatzfähig sein wie Innenverteidiger David Bates, den eine leichte Oberschenkelprellung plagt.

Anders als der HSV absolvierte der FC St. Pauli seine letzte Einheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Trainer Markus Kauczinski wollte sich nicht in die Karten schauen lassen. "Wir haben vorher öffentlich trainiert. Von daher hatten wir das ausgeschlossen, um ein paar taktische Dinge zu besprechen", erklärte Kauczinski. So blieb offen, ob Mats Möller Daehli nach Magen-Darm-Problemen mitwirken kann.

Die Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Millerntor-Stadion ist mit 29 226 Zuschauern ausverkauft. Beim kostenlosen Public Viewing im Volksparkstadion werden mindestens 8000 Besucher erwartet. Schon am Sonntagmorgen (9.00 Uhr) wollen sich zahlreiche HSV-Fans treffen, um unter Polizei-Begleitung vom Dammtor-Bahnhof ans Millerntor zu marschieren.