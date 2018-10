VfB Lübeck nur remis gegen Rehden: St. Pauli II klettert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der VfB Lübeck hat in der Fußball-Regionalliga Nord den Anschluss an Spitzenreiter VfL Wolfsburg II verloren. Die Schleswig-Holsteiner kamen gegen den BSV Rehden nicht über ein 0:0 hinaus. Pech für die Lübecker, dass sie in der Schlussphase Tim Weißmann durch eine Rote Karte verloren und auf den Abwehrspieler in den nächsten Partien verzichten müssen. Der VfB liegt drei Punkte hinter den Wolfsburgern, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen.

Im Duell zweier Zweitliga-Nachwuchsteams unterlag Holstein Kiel II nach vier ungeschlagenen Partien dem FC St. Pauli II mit 0:1. Robin Meißner erzielte das goldene Tor für die Hamburger, die sich auf den siebten Platz verbesserten. St. Pauli liegt nun vier Punkte vor dem Lokalrivalen Hamburger SV II, der zu Hause nur zu einem 1:1 gegen den VfB Oldenburg kam. Bakery Jatta hatte den HSV in Führung geschossen. Die Hamburger traten unter anderen mit Matti Steinmann, Stephan Ambrosius, Manuel Wintzheimer und Josha Vagnoman aus dem Profiteam an.

Seinen sechsten Saisonsieg feierte Meister Weiche Flensburg. Beim 2:1 in Havelse trafen Gary Noel und Gökay Isitan, wobei Letzterer in der Nachspielzeit mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz musste. Eintracht Norderstedt beendete die Minus-Serie von vier Spielen ohne Sieg mit einem glücklichen 1:0 gegen den SSV Jeddeloh durch einen Treffer von Sinisa Veselinovic.