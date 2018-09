Trainer Markus Kauczinski lehnt Rotation bei St. Pauli ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Obwohl sich der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli mit dem Heimspiel am Mittwoch gegen den SC Paderborn und dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV am Sonntag in einer Englischen Woche befindet, lehnt Trainer Markus Kauczinski eine Spielerrotation ab: "Wir müssen keine Spieler schonen. Auf ein bis zwei Positionen mache ich mir Gedanken. Aber das hat nichts mit der Englischen Woche zu tun. Wir wollen immer die stärkste Mannschaft auf dem Feld haben."

Kapitän Bernd Nehrig und Stürmer Sami Allagui befinden sich nach ihren Verletzungen wieder im Mannschaftstraining und könnten gegen Paderborn im Kader stehen. Die Defensivspieler Marc Hornschuh, Luca Zander und Jan-Philipp Kalla fallen weiterhin verletzungsbedingt aus.

Der FC St. Pauli hatte am vergangenen Freitag eine Durststrecke von vier Pflichtspiel-Niederlagen mit dem 1:0 beim FC Ingolstadt beendet. Daran möchte der Trainer nun anknüpfen: "Wir haben in Ingolstadt gut verteidigt, wollen nun aber noch besser umschalten. Wir werden alles reinwerfen, um den nächsten Dreier zu holen." Allerdings warnt Kauczinski auch vor der Qualität des SC Paderborn: "Paderborn ist ein starker Aufsteiger, der sehr offensiv ausgerichtet ist und gut nach vorne spielt. Das spiegelt sich auch in ihren letzten Ergebnissen mit vielen Toren wider."