Titz verabschiedet sich von Fans

Hamburg (dpa/lno) - Trainer Christian Titz hat sich nach der Beurlaubung durch den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV von den Fans verabschiedet. "Ich wünsche dem HSV, dass er seine sportlichen Ziele erreichen wird, und jedem Einzelnen von Euch alles Gute für die Zukunft, privates Glück und vor allem das höchste Gut: Gesundheit für Euch und Eure Familien", schrieb er am Freitag via Facebook an die HSV-Anhänger. Der 47-Jährige bedankte sich "für die großartige Unterstützung und die große Anzahl an Nachrichten", die ihn nach der Trennung erreichte. "Die Fußballwelt ist klein, vielleicht sieht man sich in Zukunft wieder. Es würde mich freuen!"

Titz war am Dienstag freigestellt und vom Ex-Stuttgarter Hannes Wolf ersetzt worden. Er bezeichnete seine Zeit beim HSV trotz der vorzeitigen Trennung als sehr intensiv und schön. "Durch diese Tätigkeiten habe ich den Club, seine Fans, und auch viele Menschen und Vereine in Hamburg und in ganz Deutschland kennen und schätzen gelernt. Der Sport hat eine enorme verbindende und zusammenführende Kraft!", schrieb er.