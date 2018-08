Titz plant mit Hunt und Steinmann erst gegen Bielefeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Trainer Christian Titz vom Hamburger SV will sich bei der Wiedereingliederung der derzeit verletzten Fußball-Profis Aaron Hunt und Matti Steinmann Zeit lassen. "Der Heilungsprozess verläuft gut. Wir planen mit beiden zum nächsten Zweitliga-Spiel gegen Arminia Bielefeld", sagte der 47 Jahre alte Coach am Montag. Gegen die Arminia treten die Hanseaten am 27. August (20.30 Uhr) an.

Das DFB-Pokalspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim westfälischen Oberligisten TuS Erndtebrück kommt für Offensivspieler und Kapitän Hunt sowie den defensiven Mittelfeldakteur Steinmann noch zu früh. "Da wollen wir kein Risiko eingehen", sagte Titz.

Das vorherige Freundschaftsspiel an diesem Mittwoch (18.00 Uhr) gegen den FC Bayern München will der HSV-Coach zu Testzwecken nutzen. Er kündigte an, im Volksparkstadion 22 Spieler gegen den deutschen Meister einzusetzen. Damit wird nach Orel Mangala, der am Sonntag im Punktspiel beim SV Sandhausen (3:0) erstmals im HSV-Dress zum Zuge kam, in Leo Lacroix auch der zweite in der Vorwoche neu verpflichtete Profi sein Debüt im Hamburger Trikot feiern. Auf den erst am Freitag geholten Schweizer hatte Titz in Sandhausen noch verzichtet.

Ob Fiete Arp spielen kann, ist unklar. Der 18 Jahre alte Stürmer, der am Samstag im Relegationsspiel der U21-Mannschaft gegen VfL Oldenburg (2:0) beide Tore erzielt hatte, laboriert an einer Fußprellung.